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Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта. Здесь фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста, становясь инструментом исследования звука, формы и времени.
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