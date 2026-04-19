Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта. Здесь фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста, становясь инструментом исследования звука, формы и времени.