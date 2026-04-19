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День фортепиано

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 9000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и внимательного слушания. Формат предполагает сосуществование разных программ и художественных подходов в рамках одного концерта. Здесь фортепиано выходит за пределы привычного жанрового контекста, становясь инструментом исследования звука, формы и времени.

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