Ирония: День бульдозера в клубе Мотыга. В этот вечер тебя ждёт неординарный состав тихих, редко выступающих коллективов, неочевидных, немного застенчивых — и в этом вся соль. Для тебя выступят: — Canalisation — Bomzhiha — БРАХМАШИРАС — Fourth State of Death — реклама снов (дебютное выступление) Приходи окунуться в индустриальные полотна тяжелого звука юрских песков и глин, а потом всем что-нибудь приснится, маленьким мимолётом. FC/18+ Оплата на входе.