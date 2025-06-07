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День Бульдозера
Ольховская ул., 14, стр. 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Ирония: День бульдозера в клубе Мотыга. В этот вечер тебя ждёт неординарный состав тихих, редко выступающих коллективов, неочевидных, немного застенчивых — и в этом вся соль. Для тебя выступят: — Canalisation — Bomzhiha — БРАХМАШИРАС — Fourth State of Death — реклама снов (дебютное выступление) Приходи окунуться в индустриальные полотна тяжелого звука юрских песков и глин, а потом всем что-нибудь приснится, маленьким мимолётом. FC/18+ Оплата на входе.
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