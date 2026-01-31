Новый сезон декаденса откроют вечеринкой 404 Reality Not Found. Резиденты клуба проведут тебя через эту ночь без права на выход. Сбой системы начнётся с энергичного гипнотика и трайбл-звучания от Lavia. Далее Stepan Borin и Volchiy Voy станут твоими проводниками по экватору ночи, удерживая ритм на грани реальности. А утренний B2B Xtonь ? Denis Kudla зафиксирует тебя в состоянии декаданса до самого финала. Что будет, если соединить Depressive Tuesday, Shinovich и Volchiy Voy? Получился взрывоопасный тройной бек-ту-бек с лайвом. • Впервые на «Декаденс» отыграет Sem Smirnov со строгим техно-сетом, вдохновлённым индустриализацией с элементами гипно-техно • Саунд-продюсер и диджей Kornienko Dan в рамках своего b-day сета презентует дебютный альбом Reincarnation — реинкарнация классических оркестровых произведений в современном техно-звучании • Финальной точкой станет Rexjet, возвращающий в реальность быстрым и мелодичным европейским шранцем — до последнего удара В рамках вечеринки состоится фотовыставка работ Depressive Tuesday. Но это будет не простая выставка: работы будут интегрированы в интерьер клуба. Возможно, какие-то ты найдёшь в совсем неожиданных местах. Lineup: • Lavia • Sem Smirnov • Stepan Borin • Volchiy Voy • Shinovich • Depressive Tuesday • Kornienko Dan • Denis Kudla • Xtonь • Rexjet