Простой и понятный новогодний разнос. В гости прилетит артист — ныне базирующийся в Лондоне, резидент V Recordings и автор множества первоклассных релизов на Galacy, Liquicity, Liquid V, Fokuz, Chronic — Command Strange. Поддержка ночи: • ликвид-фанк маэстро и владелец Waterframes Music — Bert H • мастер прайм-тайма и шуток в курилке — Cutworx • самый высокий диджей на :data — Cnof • виниловый барон и тот, кто знает обо всех потерянных дабках на Dogs on Acid — Gutta • шустрый хозяин всего — Traffic