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:data [New Year Special]

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Простой и понятный новогодний разнос. В гости прилетит артист — ныне базирующийся в Лондоне, резидент V Recordings и автор множества первоклассных релизов на Galacy, Liquicity, Liquid V, Fokuz, Chronic — Command Strange. Поддержка ночи: • ликвид-фанк маэстро и владелец Waterframes Music — Bert H • мастер прайм-тайма и шуток в курилке — Cutworx • самый высокий диджей на :data — Cnof • виниловый барон и тот, кто знает обо всех потерянных дабках на Dogs on Acid — Gutta • шустрый хозяин всего — Traffic

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