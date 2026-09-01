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:данные (:data) [винил версия]

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь оглянёшься назад и вспомнишь всю прекрасную музыку, которая выходила на протяжении последних десятилетий. Специальный гость ночи — Electrosoul System, который представит лучшие пластинки из своей коллекции. За плечами Андрея более двух десятилетий в музыке и 50+ виниловых релизов, так что тебя ждёт настоящее путешествие. Ещё услышишь Traffic с первым виниловым сетом за последние шесть лет, а также Cutworx, Runout, Espuma, владельца Okbron Records Сашу Gutta и промоутера серии «Урбан Джангл» Tony Lobster. • Electrosoul System • Traffic • Cutworx • Gutta • Runout • Espuma • Tony Lobster

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