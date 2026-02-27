Два вечера музыкальной философии от Ruslan Gorlenko. В эти два вечера — хаус, органик хаус и даунтемпо. Intelligent music & mixology — саунд с интеллигентным настроением и миксология, которая попадает в точку. Даты: 27 и 28 февраля с 22:00 до 2:00 Вход свободный.