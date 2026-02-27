Dancing Bar Weekend
Космодамианская наб., 2
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Два вечера музыкальной философии от Ruslan Gorlenko. В эти два вечера — хаус, органик хаус и даунтемпо. Intelligent music & mixology — саунд с интеллигентным настроением и миксология, которая попадает в точку. Даты: 27 и 28 февраля с 22:00 до 2:00 Вход свободный.
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