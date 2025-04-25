Фестиваль альтернативной танцевальной музыки. Участники: — мрачные щи — диско-гранж, стильный, как шмотки нью-йоркского бомжа. — Yeltsin Is Illuminati — электроклэш, сочный, как сарделька, гламурный, как шуба чернокожего сутенёра. — ch90t&RoЯ — электропанк, мясистый, как свинья на стероидах, изобретательный, как вьетнамские пытки. — леша поперняк — хаус-рэп, вкусный, как канцерогены. — ПЭНТИЗ — поп-панк, свежий, как овощи, дерзкий, как фанаты «Анжи» в условиях численного преимущества.