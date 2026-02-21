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Cwh w/ Ant to Be

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Саша Ant To Be — особый гость. Пятнадцать часов пути в Москву из Кирова, тяжёлая сумка винила, двух часовой сет классического джангла и хардкор джангл тюнов. Современное воплощение олдскульных продюсеров начала девяностых, свежий глоток воздуха для ценителей жанра, коллекционер раритетного винила, переводчик статей о хардкор джангле, резидент легендарного импринта Kniteforce Records [UK] и вообще... Его треки, выпущенные на лейблах Future Retro London [UK], Knitebreed Records [UK], Okbron [RU], Burelom Music [RU], Jedi Recordings [UK] играют многие известные артисты сцены — Tim Reaper, Fixate, DJ Trax, Dead's Man Chest, Coco Bryce и многие другие. Внимание! Все артисты без исключения играют с винила: Gogen Ant To Be Kesha Yung Launch Shelkunov Anatomiiс Музыка: джангл, драм-н-бэйс

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