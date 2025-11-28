Cult Of Power, Led Astray, Imagine Power, Boss Trick
Малая Семёновская улица, 5с10
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Метализированный хардкор Cult Of Power первый выход в Москве, при поддержке Led Astray, Imagine Power и Boss Trick. Подходи ближе для осуществления контактного моша.
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