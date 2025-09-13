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CSBR Субботник

Мотыга Йети Бар
Ольховская ул., 14, стр. 2

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Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Представители московского стонер-лейбла открывают осенний сезон в легендарной «Мотыге». Жди стены звука, тазы жира и фирменную душевную атмосферу. Line-up: CSBR Experience (stoner rock), Варвар (cave-metal), Solar Hammer (stoner metal), Причиндалы (nu-metal punk), Пневмоторакс (stoner doom)

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