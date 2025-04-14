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Creature of Emotions

Askeri
Поварская ул., 31/29

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставочный проект, объединивший работы американского художника Питера Опхайма и испано-американского художника Хуана Мигеля Паласиоса. Оба мастера в своих картинах обращаются к эмоциям, визуализируя самые яркие чувства посредством экспрессивных образов. Для Опхайма это – сказочные существа, олицетворяющие детские желания и мечты. Для Паласиоса отражением чистой эмоции становится женщина, чьи портретные образы раскрывают силу героини и подчеркивают неотъемлемую роль чувственности в жизни каждого. Время работы: понедельник - пятница с 11:00 до 19:00.

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