Выставочный проект, объединивший работы американского художника Питера Опхайма и испано-американского художника Хуана Мигеля Паласиоса. Оба мастера в своих картинах обращаются к эмоциям, визуализируя самые яркие чувства посредством экспрессивных образов. Для Опхайма это – сказочные существа, олицетворяющие детские желания и мечты. Для Паласиоса отражением чистой эмоции становится женщина, чьи портретные образы раскрывают силу героини и подчеркивают неотъемлемую роль чувственности в жизни каждого. Время работы: понедельник - пятница с 11:00 до 19:00.