Вечеринка в преддверии первого полёта человека в космос. Откроют танцпол в библиотеке Cosmic Lovers дуэт, впервые вместе — Anjei (Volen Sentir) и Crystalline. Мужская и женская энергии сольются воедино в back to back сете. Осталось лишь начать двигаться в такт музыке, чтобы дотронуться до пролетающей звезды. В лайнапе: Agraba / Dabu Davout live / Sarabi / Anjei b2b Crystalline / Lorensiya b2b Julia Di / Marsianka (hang live) Выставка и лекция «Русский Космизм». Чайная Церемония и ханг медитация.