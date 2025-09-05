Вечеринка на крыше 3-ёх этажного особняка. В лайн-апе : американский вундеркинд Eskuche, саунд продюсер лейблов Hot Creations и Elrow Music. Живое выступление восходящих московских звезд Risk Agents играющих танцевальную смесь разных стилей, с электронной основой — даунтемпо, синтвейв, инди-поп. Танцевальную атмосферу дополнят: Eskuche (USA) Risk Agents (live) Cancelled Agata & Vlad Che J.P Lebron Ogannes Dias FC | DC | 18+