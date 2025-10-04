Осенний старт сезона от RROOM. В новой серии мероприятий Connect — легенда берлинского андеграунда Johnny D. Он выступал на крупнейших мировых фестивалях и в известных клубах, включая Womb в Токио, Panorama Bar в Берлине, D-Edge в Бразилии, Fabric в Лондоне, Tenax в Италии и многих других. Hagel — диджей, музыкальный продюсер, владелец лейбла Tutto Bene и Move & Connect, резидент знаменитого Club der Visionare, он и его команда Golden Times были неотъемлемой частью знаменитого берлинского клуба Golden Gate, устраивая яркие вечеринки, воспевающие дух андеграундной музыки. Поддержат гостей резиденты и друзья проекта RROOM. Атмосферу дополнит декор, соответствующий тематике вечеринки. Настройся на берлинский звук и уникальную атмосферу!