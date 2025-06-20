Откроет Community White Party виниловый сет Андрея Захарова на террасе. Далее — паблик-ток с Димой Болдиным «Большой город, яркие огни». А кульминацией станет концерт в библиотеке: Volen Sentir с гитарой, ударными и электроникой, а также birthday set by M.O.S. Первыми за пульт встанут Sorkin & Lorensiya, повысит музыкальный градус Chertkovski и отправит тебя в рассвет Ava Li. FC/DC