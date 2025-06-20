Community White Party
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
Откроет Community White Party виниловый сет Андрея Захарова на террасе. Далее — паблик-ток с Димой Болдиным «Большой город, яркие огни». А кульминацией станет концерт в библиотеке: Volen Sentir с гитарой, ударными и электроникой, а также birthday set by M.O.S. Первыми за пульт встанут Sorkin & Lorensiya, повысит музыкальный градус Chertkovski и отправит тебя в рассвет Ava Li. FC/DC
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи