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Community White Party

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 21+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Откроет Community White Party виниловый сет Андрея Захарова на террасе. Далее — паблик-ток с Димой Болдиным «Большой город, яркие огни». А кульминацией станет концерт в библиотеке: Volen Sentir с гитарой, ударными и электроникой, а также birthday set by M.O.S. Первыми за пульт встанут Sorkin & Lorensiya, повысит музыкальный градус Chertkovski и отправит тебя в рассвет Ava Li. FC/DC

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