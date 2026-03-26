Цветовая матрица (Color Matrix)
Ул. Пречистенка, 28
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Персональная выставка Тима Парщикова. Выставка посвящена феномену цвета и его роли в восприятии пространства. Ядром экспозиции стала одноименная серия, исследующая неожиданную сторону живописности Венеции и острова Бурано. Проект вырос из участия Парщикова в выставке Настоящая Венеция (Real Venice) в рамках Венецианской биеннале 2011 года. График работы: Пн - Сб, с 12.00 до 20.00 Воскресенье - выходной. Вход свободный.
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