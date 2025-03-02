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Clever Folk

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Коллектив, объединивший талантливых профессиональных музыкантов, которые в каждой композиции передают уникальную историю, основанную на богатом культурном наследии. Их музыка - это гармония электроники, живых инструментов и ярких голосов. Бронь столов по телефону.

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