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Коллектив, объединивший талантливых профессиональных музыкантов, которые в каждой композиции передают уникальную историю, основанную на богатом культурном наследии. Их музыка - это гармония электроники, живых инструментов и ярких голосов. Бронь столов по телефону.
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