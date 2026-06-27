Суббота, панорамная терраса и иностранный гость из Стамбула. В столицу приедет Turker — талантливый продюсер и электронный музыкант из Турции, чьи живые выступления сочетают хаус-музыку с чувственным вокалом. Диджеи: Turker / Isentie / Samir Kuliev / Krysenstern / Sanseventeen Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.