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Чувство ритма: Лето любви

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Суббота, панорамная терраса и иностранный гость из Стамбула. В столицу приедет Turker — талантливый продюсер и электронный музыкант из Турции, чьи живые выступления сочетают хаус-музыку с чувственным вокалом. Диджеи: Turker / Isentie / Samir Kuliev / Krysenstern / Sanseventeen Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.

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