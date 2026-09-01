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Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Каскад женских характеров со своей мечтой о любви и счастье. Спектакль по текстам пьес Ирины Васьковской. Иллюзия и реальность, вызовы, которые бросает нам жизнь, неизбежность и невозможность порой справиться с этими вызовами — вот тема спектакля по пьесам Ирины Васьковской. В них много чеховских мотивов, но также присутствуют традиции Достоевского с его вниманием и состраданием к маленьким людям, их боли и мечте. Однако при этом много юмора, нелепости и парадокса в характерах и ситуациях. Тема поиска счастья заполнит на вечер все пространства театра, действие будет разворачиваться сразу на двух площадках, и зритель окажется свидетелем событий в нескольких домах и подъездах. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

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