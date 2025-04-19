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Что за ЦИ? Что за РК?

Куб
Kupol Gallery, ул. Тверская, 3, -2 этаж

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Завершение:

от 550₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Kupol Gallery открывает выставочный проект, вдохновленный образами цирка. Экспозиция, вдохновленная эстетикой цирка, объединит работы более 50 художников, в числе которых Андрей Бартенев, Зураб Церетели, Наталья Нестерова, Эрте (Роман Тыртов), Эндрю Логан, Влад Мамышев-Монро, Данила Поляков. А еще Филипп Киркоров предоставит для выставки свои костюмы, Влад Лисовец — авторские фото, Эвелина Хромченко — ассамбляж, а Светлана Бондарчук и Сергей Харченко — фильм. Кураторы Андрей Бартенев и Виктория Михопулу соберут в галерее работы современных художников и артефакты прошлого, объединенные манящей атмосферой цирка: безудержных красок и жизнерадостных оттенков, лампового вайба и энергии акробатов, клоунов, жонглеров, выдумок эквилибристов и иллюзионистов. Андрей Бартенев: «В детстве хотел стать клоуном — не взяли! Хотел быть художником цирка — не впустили!! Так рисовать про цирк я могу сколько угодно!!!» Зрители пройдут сквозь Лабиринт к Шараде, увидят «Рождение неповторимости» и «Космического жонглера», зафиксируют «Блин в кулаке» и «Три этажа отваги», умножат «племя веселых и находчивых», побывают в «ШариВари» и на «Карнавале собачек», поймут «Легко ли стать фокусником», поставят «на улыбку», наконец, побывают в «Цирке каблуков» с дрессированными козами и «800 клоунами в одной квартире».

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