Обычный вечер, обычный дом, обычный такой парень со своим (не)обычным вопросом «Что вы делали вчера вечером?» Новый спектакль Театра.doc мог бы стать обычным «вербатимом», не будь автором пьесы Дмитрий Данилов — гений абсурда, писатель, драматург и поэт, лауреат «Золотой маски». В арсенале Данилова - потрясающее умение вглядываться в мелочи повседневности, находить в потоке жизни что-то интересное, делать перепрошивку смыслов и создавать вроде бы и понятный (обычный), но абсолютно новый мир. В своей пьесе драматург пародирует вербатим и множит штампы, показывая галерею городских типажей с их диапазоном реакций и эмоций — от раздражённого «вам больше делать нечего?» до велеречивых разглагольствований. При этом фирменный стиль Данилова словно бы переизобретает сам себя. Это не вербатим и не невербатим, это как пытаться упорядочить сам поток жизни. Артисты (и снова игра со штампами) — один актер за всех персонажей мужского пола и актриса за все женские — стремительно меняют маски, при этом буквально от них дистанцируясь. В их монологах — вся наша жизнь с явными амбициями и тайными мечтами, кричащим одиночеством и затаенными обидами.