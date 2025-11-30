Что вы делали вчера вечером?
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
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от 2000₽ до 2400₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Обычный вечер, обычный дом, обычный такой парень со своим (не)обычным вопросом «Что вы делали вчера вечером?» Новый спектакль Театра.doc мог бы стать обычным «вербатимом», не будь автором пьесы Дмитрий Данилов — гений абсурда, писатель, драматург и поэт, лауреат «Золотой маски». В арсенале Данилова - потрясающее умение вглядываться в мелочи повседневности, находить в потоке жизни что-то интересное, делать перепрошивку смыслов и создавать вроде бы и понятный (обычный), но абсолютно новый мир. В своей пьесе драматург пародирует вербатим и множит штампы, показывая галерею городских типажей с их диапазоном реакций и эмоций — от раздражённого «вам больше делать нечего?» до велеречивых разглагольствований. При этом фирменный стиль Данилова словно бы переизобретает сам себя. Это не вербатим и не невербатим, это как пытаться упорядочить сам поток жизни. Артисты (и снова игра со штампами) — один актер за всех персонажей мужского пола и актриса за все женские — стремительно меняют маски, при этом буквально от них дистанцируясь. В их монологах — вся наша жизнь с явными амбициями и тайными мечтами, кричащим одиночеством и затаенными обидами.
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