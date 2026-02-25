Лекция от консорциума женских неправительственных объединений о важной теме современности : насилие. Спикеры: • Анастасия Трифонова, адвокат АП Москвы, автор Telegram-канала «Настя, есть вопрос» • Ирина Дементьевская, адвокат АП МО, автор Telegram-канала «Мама, я юрист» Что тебя ждёт? • Обсудишь актуальные вопросы, связанные с насилием в различных формах (физическое, психологическое, экономическое). • Участникам предоставят последовательность действий в случае столкновения с насилием • Тут осветят важные советы по защите своих прав и безопасности • Здесь ответят на вопросы участников и развеят мифы о юридических аспектах насилия