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Что делать с выгоранием?

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль-терапия для всех нуждающихся. Смотреть мультики и есть печенье после 140-часового рабочего дня — стыдно, а пить три вида антидепрессантов и плакать перед выходом на работу — это жизнь. Отдых=безделье. Миру нужны самые талантливые и трудолюбивые люди, а не такие бездельники, которые уходят в 18:00. «В общем, я решила порезать вены, чтобы попасть в реанимацию, чтобы у меня было законное основание завтра не идти на работу. То есть мне в голову не пришло, что можно просто соврать и прогулять. Мне просто это не пришло в голову!». Мы/вы/они готовы себя искалечить, выжать, избить, и выбросить на помойку, только бы вовремя доставить бумаги контрагентам, организовать кофе-брейк, успеть сдать отчёт или отредактировать текст. Это просто смешно: лучше умереть в муках, чем сорвать дедлайн.

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Комментарии

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Антонина
18 января 2025, 04:06

Отличная постановка! Если тебя не понаслышке знакома, то очень ярко воспринимается каждое слово. Можно посмотреть на людей, вокруг себя. людям близки твои переживания. Добавлен интерактив! Максимально располагает чувствовать ярче жизнь и понимать, что таких как ты много!

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