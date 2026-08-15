Что делать с выгоранием?
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль-терапия для всех нуждающихся. Смотреть мультики и есть печенье после 140-часового рабочего дня — стыдно, а пить три вида антидепрессантов и плакать перед выходом на работу — это жизнь. Отдых=безделье. Миру нужны самые талантливые и трудолюбивые люди, а не такие бездельники, которые уходят в 18:00. «В общем, я решила порезать вены, чтобы попасть в реанимацию, чтобы у меня было законное основание завтра не идти на работу. То есть мне в голову не пришло, что можно просто соврать и прогулять. Мне просто это не пришло в голову!». Мы/вы/они готовы себя искалечить, выжать, избить, и выбросить на помойку, только бы вовремя доставить бумаги контрагентам, организовать кофе-брейк, успеть сдать отчёт или отредактировать текст. Это просто смешно: лучше умереть в муках, чем сорвать дедлайн.
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на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Отличная постановка! Если тебя не понаслышке знакома, то очень ярко воспринимается каждое слово. Можно посмотреть на людей, вокруг себя. людям близки твои переживания. Добавлен интерактив! Максимально располагает чувствовать ярче жизнь и понимать, что таких как ты много!