Программа-трибьют Elleband, посвящённая Кристине Агилере — женщине-легенде, голос которой стал символом свободы, силы и страсти. Кристина Агилера — одна из самых ярких и самобытных певиц своего поколения, обладательница уникального голоса и харизмы, способной покорять огромные залы. Тебя ждёт программа, в которой будет звучать легенда поп-музыки в авторских винтажных аранжировках: чувственные ритмы, узнаваемые мелодии и мягкое винтажное звучание, придающий каждому треку особый шарм. «Genie in a Bottle» вспыхивает в ритмах твиста шестидесятых, «Hurt» раскроется с новой эмоциональной силой под хип-хоп-грувы, а «Lady Marmalade» звучит так, словно в танце латинских ритмов. Elleband — коллектив, вдохновлённый эстетикой голливудского шика и лёгкого, элегантного веселья. Исполнители: Солистка и лидер проекта — Эллен Болсанова Фортепиано — Андрей Марухин Контрабас — Алексей Рыславский Барабаны — Леонид Попов В стоимость входит приветственный бокал вина.