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Читмил

Madame Roche
Кожевническая улица, 16с4

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Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка с концептуальной электронной музыкой для любителей минималистичного интеллигентного звучания с очень дружеской атмосферой и красивыми людьми. Порадают твои ушки выступление сразу двух крутых артиста: Preesh приедет из Санкт-Петербурга и Ramzsi также известный своим проектом tantsui Поддержат все это наслаждение локальные известные ребята спина-к-спине (b2b) сетами: Cancelled Mikhail Kobzar Outsider Koodry Icevy Asirio Soul Sis Kushnir Elkin Iturup K.T.O

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