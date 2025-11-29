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Чип внутри меня

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

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Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Ты увидишь фильм «Чип внутри меня» (Россия, 2022) — это документальное исследование, которое развенчивает существующие предубеждения и страхи о «чипировании». В основе картины — пять реальных историй людей, чьи жизни изменили медицинские импланты. Благодаря чипам, глухие обретают слух, пациенты с болезнью Паркинсона избавляются от тремора, а люди с эпилепсией и дистонией получают эффективное лечение. После просмотра ты сможешь обсудить фильм с его создателями и героями. Участники: Юлия Киселёва, режиссёр фильма, лауреат премии «За верность науке»; Александр Каплан, психофизиолог, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов; Родион Чемонин, журналист, герой фильма, носитель нейроимпланта; Модератор: Лиля Сабирова, продюсер публичных программ Музея криптографии, продюсер более десятка научно-популярных картин, со-основатель проектов «Лаборатории научного кино 2.0» и медиа-платформы «Научноекино.рф», член Гильдии неигрового кино и телевидения.

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