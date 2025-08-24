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Чип и Тюн. Раннее развитие музыки и звука в видеоиграх

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

К середине 1980х игры на консолях значительно превосходили по качеству звука и музыки видеоигры на ПК. Но с появлением первых звуковых карт, оба рынка начали между собой настоящую гонку технологий. На лекции ты узнаешь, чем было обусловлено изначальное отставание ПК-игр в качестве звука, чем технически и аудиально различалась музыка на разных приставках и как производители аудиокарт боролись за потребителя на рынке ПК. Оплата: поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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