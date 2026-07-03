Выставка о формировании художественного высказывания и поиске метода у начинающих художников. Проект исследует, как современные художники продолжают линию, заданную авангардными практиками начала XX века, где искусство мыслилось как инструмент переустройства не только окружающего мира, но и человека. Художники-авангардисты стремились по-новому определить задачи искусства и найти язык, отвечающий современности. Обращаясь к этому наследию, выставка показывает, как молодые художники сегодня формируют свои высказывания и работают с темой будущего. Основу проекта составили работы выпускников 2024–2026 годов. К участию принимались проекты на разных стадиях — от концепции и эскиза до прототипа и готового произведения. Всего было подано более 250 заявок, из которых отобрано 30 работ. Организаторов интересовал переход от идеи к её воплощению: как художник определяет форму, материалы и способ реализации замысла. Особое внимание при отборе было уделено тому, как молодые авторы представляют будущее художника. В представленных работах оно возникает по-разному: как технологическая среда, задающая новые способы взаимодействия человека с миром; как пространство изменений внутреннего восприятия, затрагивающих память, тело и эмоциональный опыт; и как особое состояние перехода, в котором неопределенность становится не препятствием, а условием дальнейшего движения. Диалог между молодыми и признанными авторами позволит увидеть художественную практику не как последовательность завершенных результатов, а как непрерывный процесс. Здесь, специально отобранные ранние работы известных художников, станут не точкой отсчёта успеха, а напоминанием о том, что любой язык когда-то был черновиком, а каждое будущее — ещё неоконченной версией самого себя. Вход на выставку свободный, без регистрации Режим работы: Вторник — воскресенье 11:00–22:00 (касса до 21:00) Понедельник — выходной