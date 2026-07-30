Чёрно-белое кино и красное вино
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, откроет мир чистой ночной эстетики и глубины. Этим вечером твоими проводниками станут Anton Ryazanov Project — настоящие знатоки дарк-джаза, которые исполнят как самые яркие произведения джазовой палитры, так и свои новые авторские пьесы. Замедленные ритмы, бархатные гармонии и тягучие мелодии создадут атмосферу, полную предчувствий и недосказанности. На экране кадры фильма «Похитители велосипедов» — пронзительного шедевра Витторио Де Сика в стиле итальянского неореализма о выживании в послевоенном Риме.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи