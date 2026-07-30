Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, откроет мир чистой ночной эстетики и глубины. Этим вечером твоими проводниками станут Anton Ryazanov Project — настоящие знатоки дарк-джаза, которые исполнят как самые яркие произведения джазовой палитры, так и свои новые авторские пьесы. Замедленные ритмы, бархатные гармонии и тягучие мелодии создадут атмосферу, полную предчувствий и недосказанности. На экране кадры фильма «Похитители велосипедов» — пронзительного шедевра Витторио Де Сика в стиле итальянского неореализма о выживании в послевоенном Риме.