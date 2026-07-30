ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Чёрно-белое кино и красное вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, откроет мир чистой ночной эстетики и глубины. Этим вечером твоими проводниками станут Anton Ryazanov Project — настоящие знатоки дарк-джаза, которые исполнят как самые яркие произведения джазовой палитры, так и свои новые авторские пьесы. Замедленные ритмы, бархатные гармонии и тягучие мелодии создадут атмосферу, полную предчувствий и недосказанности. На экране кадры фильма «Похитители велосипедов» — пронзительного шедевра Витторио Де Сика в стиле итальянского неореализма о выживании в послевоенном Риме.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста