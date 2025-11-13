Главный герой «Черной пурги», 40-летний (плюс-минус) командировочный Свердлов застрял в Норильске. Он не любит музеи, а приходится идти в краеведческий – там, где «настоящее, а не китайское, чучело чернобурой лисицы» и уставший музейный работник. Время застывает, рейс в Москву отменяется, потому что медведь перегрыз кабель, а в городе ждут черную пургу. «Черная пурга» – это русский абсурд, в котором живое и мертвое перепутаны с любовью, водкой и заблудившимися медведями. Все, как в красивом черном сне.