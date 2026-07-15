На чайной церемонии познакомишься с красными сортами китайского чая, узнаешь, чем они отличаются друг от друга, как их правильно заваривать и на что обращать внимание при выборе. Поговорят об особенностях их вкуса, аромата и чайного состояния, а также о том, почему красный чай считается одним из лучших спутников для спокойного вечера. Когда мы говорим «чёрный чай», китайцы говорят «красный». Более того, даже знаменитый советский чай «со слоном» по китайской классификации — самый настоящий красный чай. И именно этот вид чая стал самым популярным в мире. При этом красный чай удивительно разнообразен: он может быть мягким и согревающим, насыщенным и терпким, с нотами мёда, сухофруктов, шоколада, карамели или пряностей. Каждый сорт обладает своим характером и раскрывается по-своему. Запись в ВК