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Чайная церемония

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Здесь можно замедлиться, погрузиться в процесс и разделить его с другими. Тебя ждёт живой опыт, атмосфера и возможность раскрыть чай через многократное заваривание. Что будет происходить? — Знакомство с чаем: будешь рассматривать листья и вдыхать аромат. — Наблюдение за тем, как меняются цвет, аромат и вкус с каждым проливом. — Знакомство с традиционной посудой и её назначением. — Неспешная атмосфера и приятная компания. — Просто хорошее времяпрепровождение в уютном пространстве. Опыт не требуется — церемония открыта для всех, кто хочет узнать чай с новой стороны. Количество мест ограничено. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.

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