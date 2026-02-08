Здесь можно замедлиться, погрузиться в процесс и разделить его с другими. Тебя ждёт живой опыт, атмосфера и возможность раскрыть чай через многократное заваривание. Что будет происходить? — Знакомство с чаем: будешь рассматривать листья и вдыхать аромат. — Наблюдение за тем, как меняются цвет, аромат и вкус с каждым проливом. — Знакомство с традиционной посудой и её назначением. — Неспешная атмосфера и приятная компания. — Просто хорошее времяпрепровождение в уютном пространстве. Опыт не требуется — церемония открыта для всех, кто хочет узнать чай с новой стороны. Количество мест ограничено. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.