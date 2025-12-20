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Чай с привидениями

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Новогоднее викторианское чаепитие и английские рассказы о призраках в формате лекции. Во все времена люди любили пощекотать нервишки историями о потустороннем мире, особенно страшными рассказами о духах и привидениях. В этом отношении преуспела Англия, где в Викторианскую эпоху был популярен целый поджанр литературы ужасов — истории с привидениями (ghost stories). Программа встречи: — Как готические ghost stories завоевали сердца европейских читателей; — Английские рассказы о привидениях — почитают самые леденящие отрывки из произведений мастеров жанра; — Какие призраки населяли английские дома; — Привидения в английской литературе и фольклоре; — Чаепитие в традициях Викторианской Англии, на котором гости смогут попробовать три вида китайского чая, специально подобранных под цветочную тематику мероприятия. Ведущие: Ася Занегина — литературовед, историк философии, искусствовед, автор одноимённого книжного YouTube-канала. Кирилл Баглай — чайный мастер.

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