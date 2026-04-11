Познакомишься с чаем и научишься составлять купажи. Кажется, что про чай и так всё известно: завариваешь любимый сорт и пьёшь из красивой кружки. Но за каждым вкусом — свой чайный лист, способ обработки и целая история. На лекции разберёшься в ней без сложных терминов и снобства — за чашкой чая и в хорошей компании. Познакомишься с разными видами чая: зелёным, белым, красным и бирюзовым, пуэром и другими. Поговоришь о ферментации и о том, как она меняет вкус, а ещё научишься отличать качественный чай от некачественного. Будешь рассматривать и пробовать разные сорта, чтобы лучше понять, что именно тебе нравится. Во второй части лекции поговоришь о растениях, которые используют в чайных купажах: листьях смородины, цветах и других ингредиентах. Узнаешь, как сочетать их и на что опираться, чтобы вкус получился гармоничным. Секретами мастерства поделится Егор Голубков — чайный сомелье и специалист по купажам с опытом более десяти лет, владелец чайной «Тайга» в Аптекарском огороде. За два часа ты успеешь заглянуть в большой и очень красивый мир чая, а в конце получишь несколько образцов авторских купажей, чтобы продолжить знакомство уже дома. Продолжительность — 2 часа.