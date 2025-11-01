Проект предлагает взглянуть на неофициальное искусство не как на громкий протест советской реальности, а как на тихую, но стойкую оборону частной жизни и индивидуальности. Выставка объединяет работы Евгения Чубарова, Владимира Яковлева, Оскара Рабина, Боба Кошелохова, Владимира Немухина, отражающие разные грани «частной территории» авторов. В условиях, когда публичное пространство было монополизировано государственной идеологией, эти художники совершили «исход внутрь» — в мир своих комнат и мастерских. Их искусство — это протест через интимность, сопротивление через утверждение ценности малого, частного и подлинного. «Частная территория» — возможность увидеть в тихом шепоте частной жизни громкое заявление о праве на самовыражение, на личное пространство и на собственный взгляд на мир. Это напоминание о том, что даже в самые темные времена искусство может быть маяком надежды и символом несокрушимости человеческого духа. Кураторы: Кристина Сасонко и Рушания Ахунова. Часы работы: ежедневно, 12:00-21:00