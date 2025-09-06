Внимание, мероприятие отменили. Суббота в квартале Арма пройдёт с будоражащим лайв-перфомансом от реперов TRUWER & Niman. Помимо выступления артистов, тебя будут ждать свежие подборки хип-хоп, rnb и электронной музыки от диджеев команды CHANNELS и клуба Gazgolder. Живой звук, узнаваемая визуальная эстетика и незабываемая атмосфера ждут тебя. В лайнапе: TRUWER&NIMAN (LIVE) / SECRET GUEST (LIVE) / GOSHAGOLDFANGS / STAS SATORI / SAYNOMO / PLACKO / VARDI / Mnkff / PLUGGA / TVOI DRUG / PRPL MACK / NERA / WHESTA Жанры: Hip-Hop / RNB