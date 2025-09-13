Ceremony of Happiness — совместный проект Алексея Изотова и Лёши Миронова. Это тщательно выстроенное музыкальное путешествие, где сет становится театральным действием. Кульминацией станет выступление гостьи из Южной Африки — Tabia, чья музыка уже стала символом безусловного счастья и собрала миллионы слушателей по всему миру. LINE-UP: 22:00 AZA SIRELIS 23:30 NIGEL SEE 01:00 TABIA (live) 02:00 CEREMONY OF HAPPINESS (ALEXEY IZOTOV & LESHA MIRONOV) 04:00 RIBAKOV FC / DC: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по указанному телефону.