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Ceremony of Happiness

Zorka Panoramic Terrace & Bar
улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 10000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ceremony of Happiness — совместный проект Алексея Изотова и Лёши Миронова. Это тщательно выстроенное музыкальное путешествие, где сет становится театральным действием. Кульминацией станет выступление гостьи из Южной Африки — Tabia, чья музыка уже стала символом безусловного счастья и собрала миллионы слушателей по всему миру. LINE-UP: 22:00 AZA SIRELIS 23:30 NIGEL SEE 01:00 TABIA (live) 02:00 CEREMONY OF HAPPINESS (ALEXEY IZOTOV & LESHA MIRONOV) 04:00 RIBAKOV FC / DC: cocktail / glam / casual chic Резерв столов по указанному телефону.

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