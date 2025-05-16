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Casablanca х Yauza

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт погружение в жаркий колорит Марокко в долгом ожидании тёплого лета. Узкие восточные улочки, ароматы специй, ковры ручной работы и терпкие коктейли. Аутентичная атмосфера арабской Африки, вечное лето и восточная сказка прямо в центре Москвы. Line-up: - MARK SCHEDRIN - ANDREY RAZOKOV - OZERO SVETA - ROMEY - LLIRIKK - MISHA POLITKOVSKY - ANDREY ZHILIN - DJAMA - DANILA ALEKSEEVICH FC / DC / 18+.

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