Тебя ждёт погружение в жаркий колорит Марокко в долгом ожидании тёплого лета. Узкие восточные улочки, ароматы специй, ковры ручной работы и терпкие коктейли. Аутентичная атмосфера арабской Африки, вечное лето и восточная сказка прямо в центре Москвы. Line-up: - MARK SCHEDRIN - ANDREY RAZOKOV - OZERO SVETA - ROMEY - LLIRIKK - MISHA POLITKOVSKY - ANDREY ZHILIN - DJAMA - DANILA ALEKSEEVICH FC / DC / 18+.