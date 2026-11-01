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Camerata Obscura: «Снежинки» (Camerata Obscura: «Snowflakes»)

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Последние предновогодние дни и часы — это всегда ожидание чуда; время, когда вера в сказку и в волшебство вновь просыпается даже в самых скучных и прагматичных умах. Что, как не хорошая музыка, лучше всего помогает настроиться на праздничную волну? Что, как не классика, способно лучше всего передать волнующие, радостные, трепетные эмоции человека, не связанные с конкретной эпохой? Что, как не хороший юмор, способно воспламенить бенгальские огни ярких импровизаций, виртуозных соло и неожиданных экспериментов? «Camerata Obscura» всё это знают, умеют и любят, и в этот вечер в Клубе Алексея Козлова будет по-настоящему празднично. Внимание! Cцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

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