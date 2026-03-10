Планы на первые выходные октября определены: Котельная Хлебозавода превратится в большой бьюти-маркет, где можно будет знакомиться с новинками, тестировать косметику, заглядывать в корнеры любимых брендов и уходить с подарками. В осеннем фестивале примут участие следующие бренды: Physicians formula, The U, Kristall Minerals, FARRES, Geltek, L.Sanic, Green Mama, Monic Beauty, Mesopharm, REMEZ, Name Skin Care (NSC), Jejuon, Mesomatrix, Camomilla Blu и другие. На фестивале участников ждут спецпредложения, подарки и активности в каждом корнере. 3–4 октября с 11:00–21:00