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Бьюти маркет

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, стр. 1

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Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Планы на первые выходные октября определены: Котельная Хлебозавода превратится в большой бьюти-маркет, где можно будет знакомиться с новинками, тестировать косметику, заглядывать в корнеры любимых брендов и уходить с подарками. В осеннем фестивале примут участие следующие бренды: Physicians formula, The U, Kristall Minerals, FARRES, Geltek, L.Sanic, Green Mama, Monic Beauty, Mesopharm, REMEZ, Name Skin Care (NSC), Jejuon, Mesomatrix, Camomilla Blu и другие. На фестивале участников ждут спецпредложения, подарки и активности в каждом корнере. 3–4 октября с 11:00–21:00

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