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Бродвейский джаз

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В субботу на сцене Yauza будут джазовые интерпретации известных бродвейских мелодий. Программа объединяет популярные композиции музыкального театра и очарование джаза, создавая идеальный тандем. А общая история бродвейской и джазовой музыки, а также их давние взаимоотношения, делают это творческое партнёрство идеальным.

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