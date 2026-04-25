В субботу на сцене Yauza будут джазовые интерпретации известных бродвейских мелодий. Программа объединяет популярные композиции музыкального театра и очарование джаза, создавая идеальный тандем. А общая история бродвейской и джазовой музыки, а также их давние взаимоотношения, делают это творческое партнёрство идеальным.