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Бойцовский клуб

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дёрдена — харизматического торговца мылом с извращённой философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить, — саморазрушение. Проходит немного времени, и вот уже новые друзья лупят друг друга почём зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью. Вход на кинопоказ по депозиту 250 рублей.

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