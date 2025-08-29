ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Born To Be Cosmic Lovers

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 11₽ до 6000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

3 года Kristall Events — путь от камерных встреч до масштабных событий. Презентация дуэта Cosmic Lovers (Anjei & Crystall.ine) — новое звучание и энергия. Специальные лайвы и перформансы: шаманский сет с Daria Bereginya и концерт Арсения Светлова. Впервые в комьюнити — I see blue (Egor Kandiurin, RML). LINE-UP: Crystall.ine w/ Daria Bereginya ( shamanic ritual music ) Cosmic Lovers (Anjei & Crystall.ine) Arseniy Svetlov (live vocal) I see blue (Egor Kandiurin RML) Maxxfey Gavriil Zhavner Это финал лета, встреча друзей и открытие нового этапа Kristall Events. Музыка, танец и сильная атмосфера — всё, ради чего стоит собираться снова и снова. Бесплатный вход по регистрации до 23:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста