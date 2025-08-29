3 года Kristall Events — путь от камерных встреч до масштабных событий. Презентация дуэта Cosmic Lovers (Anjei & Crystall.ine) — новое звучание и энергия. Специальные лайвы и перформансы: шаманский сет с Daria Bereginya и концерт Арсения Светлова. Впервые в комьюнити — I see blue (Egor Kandiurin, RML). LINE-UP: Crystall.ine w/ Daria Bereginya ( shamanic ritual music ) Cosmic Lovers (Anjei & Crystall.ine) Arseniy Svetlov (live vocal) I see blue (Egor Kandiurin RML) Maxxfey Gavriil Zhavner Это финал лета, встреча друзей и открытие нового этапа Kristall Events. Музыка, танец и сильная атмосфера — всё, ради чего стоит собираться снова и снова. Бесплатный вход по регистрации до 23:00.