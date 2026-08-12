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Борьба за кефир. Комедийное импровизационное шоу

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Импровизационно комедийное шоу, в котором комики выступают в жанре комедийной импровизации и борятся за время проведённое на сцене. Сколько добавлять времени решает компетентное жюри и аплодисменты зала, комики могут заработать 1 минуту или 0 секунд, всё зависит от тебя. С каждым раундом импровизаторов будет становиться все меньше и меньше, и только 2 дуэта дойдут до финала и только 1 из них станет победителем. Рефери: Вадим Кроловецкий Жюри: Мария Мурашева (Improv vs StandUp) Анарбек Аскаров (OPEN MIC VK)

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