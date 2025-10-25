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Страшные истории в книжном клубе

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Хэллоуин между строк: когда литература становится страшно интересной. Погрузись в атмосферу загадок, мрака и вдохновения! 25 октября в 16:00 кофейня с помощью женского клуба @podusham_girls и писательницы @lobachevawriter превратится в логово любительниц страшных историй. На встрече: — Лекция, на которой узнаем: Что нам дает страшная литература и кино? Почему мы любим бояться, но дома под пледом и с какао? Как эволюционировало восприятие страха и тревоги в искусстве? — (от Мэри Шелли до Стивена Кинга). — Костюмированный дресс-код — приходи в тематическом образе. За лучший образ — приз: год в читательском клубе бесплатно. Билет — 1490р. Места разлетаются быстрее, чем тени в полночь — успей занять место в первом ряду

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