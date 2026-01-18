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Мастер-класс по живописи «Большая волна»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства, это символ стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии. На мастер-классе по живописи ты создашь собственную интерпретацию этой легендарной картины, вдохновившись эстетикой Хокусая и духом японской гравюры укиё-э. Под руководством художницы и преподавателя Татьяны Воробьёвой ты шаг за шагом освоишь акриловую технику, поймёшь, как выразить движение и глубину, и создашь свою «Волну» — динамичную, живую, эмоционально насыщенную. В программе мастер-класса: — Знакомство с особенностями японской композиции и ритма — Практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины — Передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом — Создание собственной картины на холсте, которую ты заберёшь с собой Уровень подготовки не важен — подойдёт и для тех, кто держит кисть впервые. Все материалы включены в стоимость.

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