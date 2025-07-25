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25 июля BLOOM впервые обоснуется в стенах Community. В этот раз библиотека клуба раскроется по-новому с грувом молодого дерзкого промо. А хедлайнеры Tagir и мультидисциплинарный артист Michael Dop добавят харизмы и выкрутят пятничный настрой на максимум. Line up: MICHAEL DOP / TAGIR / PEACH TOUCH / EVIDANCE / NIKITA PIKUL / MOONOTON
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