25 июля BLOOM впервые обоснуется в стенах Community. В этот раз библиотека клуба раскроется по-новому с грувом молодого дерзкого промо. А хедлайнеры Tagir и мультидисциплинарный артист Michael Dop добавят харизмы и выкрутят пятничный настрой на максимум. Line up: MICHAEL DOP / TAGIR / PEACH TOUCH / EVIDANCE / NIKITA PIKUL / MOONOTON