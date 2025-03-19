Экспозиция демонстрирует, что проект как художественный метод не ограничен одной или двумя сферами — это универсальный алгоритм, к которому художник может смело обращаться для эффективного развития в парадигме современного искусства. В отличие от спонтанного создания отдельных произведений, проект предполагает действие по схеме с четкой структурой, где внимание уделяется каждому этапу — от формирования концепции до воплощения в материале. Художники вышли за рамки индивидуального высказывания и включились в диалог с актуальными культурными процессами. Проекты объединяют глубокое погружение в историю, мифологию и личный опыт, диалог о человеческой душе, ее связи с природой, технологиями и культурным наследием. Каждый проект стал мостом между прошлым и будущим, тем самым напоминая о цикличности жизни и вечном поиске света даже в самых темных моментах. Это путешествие через тьму, разрушение и трансформацию, ведущее к свету и новым открытиям. Это взгляд на мир через призму надежды. Графическая серия Егора Корягина вдохновлена мотивами кино, жанровыми клише и азиатскими традициями, где темнота не только пугает, но и одушевляется, наполняясь иронией и надеждой. Герои его работ — одинокие чудища, мечтающие о свете демоны и оборотни — становятся трогательными символами преодоления страха и одиночества. Екатерина Абламская в проекте Symbionts исследует будущее, где природа и технологии сливаются воедино. Ее скульптурные объекты, сочетающие артефакты техногенной эпохи с органическими материалами, создают новую ткань реальности. Провода, микросхемы и старые приборы, покрытые мхами и лишайниками, превращаются в артефакты будущего, напоминая о цикличности жизни и неизбежности изменений. Майя Харитонова в своей серии «Расцвет» использует образ цветка как метафору человеческой души, проходящей через три стадии трансформации: застывание в прошлом, разрушение и открытость к изменениям. Ее объекты — от кристаллизованного цветка до стеклянного — символизируют хрупкость и силу, страх и принятие, показывая, как боль и уязвимость могут стать основой для нового начала. Sasha Palm в проекте «Дорога домой» обращается к древним мифам и сказаниям, переосмысляя их через современные медиаформаты. Ее работы, доминирующие в черном цвете, становятся символом цикличности жизни, где тьма — не конец, а начало нового пути. Анастасия Джан в своем проекте «Ведьма» исследует архетип женщины, обращаясь к древним культурам и их представлениям о женственности. Используя медь, материал, традиционный для древних культур, художница подчеркивает связь времен, передавая тепло и созидательную силу женского начала. Проект становится не только исследованием, но и процессом самопознания, где каждая работа — это вопрос к самой себе и зрителю: как выглядит современная Венера? Часы работы: пн-пт - 11:00-19:00, сб - 12:00-18:00, вс - выходной.