Каждый приглашённый музыкант или артист выступает в роли куратора вечеринки, делясь своим персональным плейлистом из любимых композиций, которые он слушает каждый день. Свои плейлисты для тебя сыграют: M()RE / VSN7 / ONLY / NIGHT / UGLY NICK / ACJI / ARAIZE