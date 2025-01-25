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Вечеринки
Про событие
Каждый приглашённый музыкант или артист выступает в роли куратора вечеринки, делясь своим персональным плейлистом из любимых композиций, которые он слушает каждый день. Свои плейлисты для тебя сыграют: M()RE / VSN7 / ONLY / NIGHT / UGLY NICK / ACJI / ARAIZE
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