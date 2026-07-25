Бранч с лекцией, на котором ты отправишься в гастрономическое путешествие по эпохе роскошных ресторанов, изысканных меню, живой музыки и блистательной публики. На лекции поговорят о том: — Чем ресторан отличался от трактира и почему это изменило городскую жизнь; — Где подавали самые модные блюда своего времени и где родился знаменитый салат Оливье; — Какие рестораны любили писатели, артисты и аристократы; — Почему вся Москва ехала ужинать в легендарный «Яр» за город; — Откуда открывался лучший вид на Москву и какие гастрономические легенды сохранились до наших дней. 12:00 — сбор гостей 12:30 — начало лекции Гостей будет ждать: — бокал игристого или авторская наливка от «Зойки»; — одно блюдо из меню завтраков на выбор; — чай/кофе; — подарки от друзей проекта. Ведущий: историк Никита Брусиловский.